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Грузия три дня будет праздновать начало безвиза
Безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии вступит в силу 28 марта.
В Грузии 26-28 марта запланированы торжественные мероприятия в честь введения безвизового режима со странами Европейского союза, сообщает сайт грузинского правительства.
Безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии вступит в силу 28 марта – на 20-й день после публикации постановления в официальном журнале ЕС.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил, что в день начала безвизового въезда он планирует поехать в Афины, а затем в Брюссель в компании студентов.
"Безвизовые поездки в страны-члены ЕС вступят в силу через несколько дней. Как вы знаете, ЕС завершил подготовку всех соответствующих юридических процедур. Мы будем проводить специальные мероприятия 26, 27 и 28 марта, чтобы отпраздновать это достижение всей страны", - заявил Квирикашвили.
Напомним, Совет ЕС 27 февраля окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.
1 марта в Брюсселе состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии.
8 марта в Официальном журнале Европейского союза опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Грузии.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Европейский союз, Грузия, праздник, безвизовый режим
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