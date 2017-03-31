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Революция в исследовании космоса: компания SpaceX повторно запустила в небо ракету Falcon 9 (ВИДЕО)
В сети опубликованы фото и видео с запуска компанией SpaseX ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже побывала в космосе.
Кадры опубликованы в Instagram компании, сообщает "Апостроф".
Уже известно, что повторный запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде прошел успешно. Через 9 минут первая ступень благополучно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
Есть информация, что стоимость первой ступени равна почти 70% стоимости всей ракеты, то есть самой дорогой частью. Поэтому повторное использование позволит экономить значительные средства.
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с побывавшей в космосе ступенью революцией. Ранее он заявлял, что ракету компании можно будет запускать в космос до 20 раз.
Фото: https://www.unian.ua
Теги: Донбасс, космос, запуск, ракета
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