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Крушение Ту-154: Кремль ответил на обвинение Польши
В России заявили о несогласии с польскими прокурорами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может согласиться с выводами Варшавы о том, российские диспетчеры умышлено провоцировали авиакатастрофу президентского Ту-154 в Смоленске, сообщает Politeka со ссылкой на РИА Новости.
«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы.
Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.
Напомним, что самолет на борту которого находились многие высокопоставленные чиновники Польши, в том числе президент страны Лех Качинский, потерпел крушение в 2010 г. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.
Как писала Politeka, генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.
Польша намерена обратиться к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Глава группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский также сообщил, что юридическое предъявление обвинений россиянам возможно в рамках конвенции о правовой помощи.
Теги: Донбасс, Польша, Кремль, крушение
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