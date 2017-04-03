Крушение Ту-154: Кремль ответил на обвинение Польши

03.04.2017 15:17

В России заявили о несогласии с польскими прокурорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может согласиться с выводами Варшавы о том, российские диспетчеры умышлено провоцировали авиакатастрофу президентского Ту-154 в Смоленске, сообщает Politeka со ссылкой на РИА Новости.

«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы.

Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Напомним, что самолет на борту которого находились многие высокопоставленные чиновники Польши, в том числе президент страны Лех Качинский, потерпел крушение в 2010 г. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек.

Как писала Politeka, генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.

Польша намерена обратиться к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Глава группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский также сообщил, что юридическое предъявление обвинений россиянам возможно в рамках конвенции о правовой помощи.