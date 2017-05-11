Американская старшеклассница приехала на выпускной в гробу (ВИДЕО)

11.05.2017 08:15

Старшеклассница Меган Флаэрти из Нью-Джерси приехала на выпускной в бутафорском открытом гробу, сообщает Time.

По словам матери, год назад Меган решила, что после школы хочет начать карьеру в похоронном бизнесе, и уже начала проходить практику в одном из агенств. За рулем катафалка, привезшего ее на выпускной, был наставник Меган в похоронном агентстве.

Кроме того, Меган живет обычной подростковой жизнью: она состоит в школьной бейсбольной команде и играет на барабане в молодежном оркестре.

Источник: daily.afisha.ru



