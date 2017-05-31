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Стало ясно: Путин - бесперспективен
От встречи Путина и Макрона многого не ждали. Позиции новоизбранного президента Франции по всем вопросам, волнующим Кремль, выражены были с предельной четкостью еще во время избирательной кампании и подтверждены г-ном Макроном не раз после победы. Ожидать, что Версальский Трианон побудит г-на Путина изменить свои взгляды на Украину или Сирию, тоже не было причины. Но неожиданно встреча произвела эффект, да еще какой!
Множество русских людей ясно увидели, как жалок, бесперспективен, архаичен и анахроничен в своей коминтерновско-советской риторике эпохи пакта Молотов-Риббентроп человек, именуемый Российским президентом. Рядом с молодым, блестяще образованным, красивым, элегантным, утонченно, по-галльски, умным Эманнуэлем Макроном Владимир Путин проигрывал очевидно.
И дело здесь не в физическом возрасте. Не менее, а более современный и умный европейский политик, чем Макрон - Ангела Меркель, входит в одну возрастную категорию с г-ном Путиным. Дело в ином, в совсем ином. Русские граждане, наблюдая за совместным выступлением двух президентов в Версале, видели, насколько мы отстали от мира за эти последние злополучные годы. Видели, что мы катимся назад, в пыльный и кровавый сталинский застой, а весь мир идет вперед и решает проблемы совершенно иного порядка, чем борьба за кусок чужой земли, за сферы влияния, базы ,а уж тем более за укрытие наворованных денег в Панаме или на Кипре.
Перед миром стоят громадные задачи глобального уровня - нищета, жажда и голод Третьего мира, порожденные этой нищетой миграционный процесс и терроризм, всемирное потепление климата, диспропорции развития, переход на новые источники энергии и многое иное. И эти задачи готовы решать Макрон, Меркель и иные лидеры семерки, страны Евросоюза. А у другой кафедры - Путин с его хакерскими вторжениями в чужие выборы, с его беспробудной постоянной ложью, с воровством его ближайших соратников, а, возможно, и его собственным, с его неумением и нежеланием решить проблему Крыма. Донбасса, Сирии в пользу народов этих земель и в соответствии с духом международного права, с его оправданием Асада, травящего газами своих граждан, да и сокрытием своих собственных граждан, сбивших аэробус МН-17.
Именно вчера, в великолепном Трианоне, всем, имеющим глаза, стало окончательно ясно - ПУТИН АБСОЛЮТНО БЕСПЕРСПЕКТИВЕН.
России нужен иной, динамичный лидер, опытный политик, знающий международные отношения, финансы и право, но совершенно незамаранный Украинской и Сирийской авантюрами, твердо выступающий против них с самого их начала и до сего дня. Политик известный делом нынешним российским элитам, но не оскверненный потаканием Путину. Только такой политик сможет вызвать доверие мира и доверие лучшей и наиболее динамичной части правящего слоя. Только такой политик сумеет провести конструктивные переговоры с Западом и освободиться от тяжко путинского наследия санкций, Сирии, Крыма и Донбасса с минимальными для России издержками. Наконец, только такой политик сможет вернуть Россию в конституционно-демократическое русло развития, избежав новой русской революции "беспощадной", но, увы, не "бессмысленной", когда она так уже близка.
Встреча в Версале сформулировала эту задачу для нашей страны с новой ясностью. Смогут ли нынешние российские элиты решить ее, успеют ли понять, что круглый стол лучше уличного бунта? Не стоит откладывать с решением. На политическом хронометре внимание сосредоточено уже на секундной стрелке.
Источник Обозреватель.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, проигрыш
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