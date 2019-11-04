- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
- Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали10:41
- Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный10:20
- Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день10:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»09:00
- Уничтожение MH17 на Донбассе: душегуб Цемах внезапно заговорил, «предлагали дом»08:16
- Украинцу во время массажа спины сломали позвоночник08:00
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали
Президент России Владимир Путин решил согласиться на встречу в «нормандском формате», но есть условия
Об этом заявила его «правая рука» Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
«Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — отметил он.
В то же время Песков уточнил, что процесс подготовки разговора в «Нормандском формате» якобы осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».
Как сообщалось ранее, чем ближе встреча в нормандском формате, тем больше версий того, какие «сюрпризы» подготовил российский президент Владимир Путин
Лидер РФ во время этой встречи не собирается идти ни на какие уступки.
Такое мнение в интервью Politeka Оnline высказал известный военный эксперт Алексей Арестович. Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Он уверен, что президент страны-агрессора и дальше будет реализовывать политику, целью которой является заставить Украину пойти на прямые переговоры с ОРДЛО, втюхать эти регионы Украине на условиях, обеспечивающих их дальнейшую федерализацию и особый статус.
«И он готов пойти на полное прекращение огня, обмен пленными и так далее, если это будет способствовать изменениям во внутреннем законодательстве и взятием Украиной на себя определенных обязанностей», – подчеркнул эксперт.
Арестович добавил, что со стороны РФ ситуация абсолютно управляемая:
«Если они дадут команду не стрелять и быть паиньками, они не будут стрелять и будут соблюдать это перемирие лучше, чем мы, раз в десять. Но если мы не будем продвигаться, ясно, он будет «греть» фронт. У россиян есть стабильные цели касательно Украины и Запада, а средства их реализации очень гибкие . Россияне, вся нация, доказала то, что она 350 лет может бить в одну точку. Стоит понимать что есть долгосрочные цели России относительно Украины и Запада».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, встреча, нормандская четверка, нормандский формат, Зеленский
- Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»
- Стало известно когда состоится встреча Путина и Зеленского
- От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»
- Будет ли встреча "Нормандской четверки": Макрон обещал Зеленскому срочно поговорить с Путиным
- У Путина заявили, что его не пригласили в Берлин на встречу "нормандской четверки"
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
- Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали10:41
- Xiaomi разработала «умную» подушку10:30
- Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный10:20
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день10:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября09:30
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»09:00
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети