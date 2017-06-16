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МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ БИТКОИНЫ
Недавно сотрудники Налоговой полиции совместно с Национальной полицией раскрыли международную схему мошенничества с криптовалютой.
Межрегиональная преступная группа незаконно завладевала крупными суммами средств в процессе их легализации.
В ходе расследования полиция установила, что группа лиц обманом завладевали чужими финансовыми средствами в особо крупных размеров, после чего легализовывали их, переводя криптовалюту в наличные.
Преступники вербовали жителей полтавской области, у которых были проблемы с деньгами, приглашали их поработать в Москве. Там они жили в специально снятом помещении, принимали наличные и распространяли биткоины по всей территории РФ, а также отвозили крупные суммы наличных заказчикам.
Так они легализовывали разные криптовалюты, переводя их в доллары США или российские рубли. Затем проценты переводились в Полтаву и распределялись между преступниками.
Полиция провела обыски, в ходе которых было изъято примерно 14,2 млн грн, а также компьютеры, банковские карты и незарегистрированный пистолет. Ведется следствие.
Из-за того, что использование криптовалют на территории Украины не регулируется законодательно, их часто используют участники теневого сектора. Они формируют разные схемы для того, чтобы легализовать отмывание денег, которые получены незаконно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Интернет, мошенники, биткоин
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