Трамп оконфузился на встрече с Порошенко. ВИДЕО

21.06.2017 22:28

Президент США допустил стилистическую ошибку в речи Во время встречи с Петром Порошенко Дональд Трамп, говоря об Украине, использовал артикль "the". В материале "Трамп назвал Украину так, как украинцы ненавидят больше всего" газета The Washington Post отметила, что американский лидер совершил "неудачный промах". "Для меня большая честь быть с президентом Украины Порошенко (It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine - Прим. ред.), страны, с которой мы очень связаны", - сказал президент США. "Трамп прав: Соединенные Штаты действительно давно связаны с Украиной, но, к сожалению, он добавил "the" к названию Украины. Хотя это простительная ошибка, она является такой, которая может раздражать украинцев в связи с геополитическими последствиями", - пишет издание.

Газета отметила, что использование "the Ukraine" в английском языке было распространено долгое время. Однако после того, как Украина получила статус независимого государства, артикль "the" отпал. Ранее он применялся в связи с официальным названием в период с 1919 по 1991 год - Украинская Советская Социалистическая Республика (the Ukrainian Soviet Socialist Republic - Прим. ред.). "Более вероятная причина может заключаться в этимологии слова "Украина", которое по мнению некоторых ученых произошло от старого славянского слова "окраина" - района у границы. Это объясняет, почему "the Ukraine" раздражает многих украинцев. Эта ошибка подразумевает, что Украина может быть определена только по отношению к ее более крупному соседу, России, и годам угнетения, которые она испытывала под Москвой в период Советского Союза и Российской империи до этого", - объяснили в издании. В The Washington Post отметили, что называя Украину "the Ukraine", ее суверенитет ставится под сомнение. А учитывая нынешнюю ситуацию с Крымом и Донбассом это довольно рискованно. "Для Трампа, чей доброжелательный взгляд на Москву стал печально известным, это особенно неудобно. Порошенко не был явно расстроен тем, как Трамп подбирал слова во вторник, но в Twitter многие указали на промах", - добавили в статье. Экс-посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter отметил, что в ошибке виновны помощники президента США, которые его не проинформировали.

"Хорошее информирование со стороны помощников могло бы пояснить, почему "the Ukraine" так оскорбительно для украинцев. Он ведь президент", - подчеркнул дипломат.

