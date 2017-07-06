Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Главарь путинской «республики» бросился в бега

06.07.2017 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь путинской «республики» бросился в бега

Бывший «глава» непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук бросился в бега

Об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на источники в международном аэропорту Кишинева.

В частности, сообщается, что Шевчук в среду вечером через специальный коридор отправился к самолету и вылетел из Молдовы. По словам министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана, на данный момент полиция устанавливает его местонахождение.

Ранее на Шевчука были заведены уголовные дела в Приднестровье, с него сняли неприкосновенность, после чего он сбежал в Молдавию. Против него заведены сразу пять уголовных дел за превышение служебных полномочий, контрабанду товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств. Кроме того, по факту попытки покушения на бывшего лидера ПМР возбуждено уголовное дело в Молдавии.

«Мы хотим заслушать Евгения Шевчука. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет», — отмечал Жиздан.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Report.md



Теги: Донбасс, Путин, Приднестровье, республика
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх