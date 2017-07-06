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Главарь путинской «республики» бросился в бега
Бывший «глава» непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук бросился в бега
Об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на источники в международном аэропорту Кишинева.
В частности, сообщается, что Шевчук в среду вечером через специальный коридор отправился к самолету и вылетел из Молдовы. По словам министра внутренних дел Молдовы Александра Жиздана, на данный момент полиция устанавливает его местонахождение.
Ранее на Шевчука были заведены уголовные дела в Приднестровье, с него сняли неприкосновенность, после чего он сбежал в Молдавию. Против него заведены сразу пять уголовных дел за превышение служебных полномочий, контрабанду товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств. Кроме того, по факту попытки покушения на бывшего лидера ПМР возбуждено уголовное дело в Молдавии.
«Мы хотим заслушать Евгения Шевчука. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет», — отмечал Жиздан.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Report.md
Теги: Донбасс, Путин, Приднестровье, республика
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