Последние новости раздела
- Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на відбудову Донбасу11:51
- Вченим вдалось розкрити головну таємницю Туринської плащаниці11:34
- Космический грузовик «Прогресс» пополнил «кладбище космических кораблей»11:10
- Маккейн рассказал, кто стоит за заявлениями Захарченко о «Малороссии»08:53
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине22:32
- Лавров выставил Путина идиотом: чиновник ответил, зачем глава Кремля ходил в туалет вместе с Трампом21:14
- ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ УКРАИНА МОЖЕТ «ВМЕРТИ» УЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ19:08
- "Головокружительная" встреча президентов: украинский чиновник во время речи Лукашенко потерял сознание. ВИДЕО18:54
- Порошенко: В Беларуси будут изучать украинский язык18:30
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ18:06
Вченим вдалось розкрити головну таємницю Туринської плащаниці
22.07.2017 11:34
На Туринській плащаниці залишилися дрібні сліди крові, склад якої показує, що людина, загорнута у тканину, страждала від важких травм – можливо, від тортур, стверджується в новій роботі італійських вчених.
Частинки крові мали «своєрідну структуру, розмір і розподіл», говорить професор Університету Падуї Джуліо Фанті.
Він каже, що в крові містяться високі рівні речовин, званих креатинином і ферритином, які виявляються у пацієнтів, які страждають від сильних травм, таких як тортури.
«Отже, присутність цих біологічних наночастинок, виявлених під час наших експериментів, вказує на насильницьку смерть людини, загорнутої в Туринську плащаницю», – говорить професор Фанті.
Источник: vgolos.com.ua
Теги: Донбасс, ученые, тайна, Туринская плащаница
Читайте также:
- Донецкие ученые нашли революционный способ выведения камней из почек
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Из-за нехватки денег россияне отложили полет на Луну
- Хорошая новость для любителей НЛО: ученые рассказали, где можно увидеть инопланетян наверняка и столкнуться с ними чуть ли не нос к носу
- Учёные выяснили, почему Менделееву отказали в Нобелевской премии
- В Доброполье вскоре появится новый спорткомплекс12:10
- ОБСЄ зафіксувала влучання в насосну станцію, що подає воду на Маріуполь10:54
- "Громадське радио" оштрафовали за 0% украинских песен в эфире10:11
- Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города09:31
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Сепаратисты под видом обысков грабят дома на Луганщине20:01
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- В Доброполье вскоре появится новый спорткомплекс12:10
- Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на відбудову Донбасу11:51
- Вченим вдалось розкрити головну таємницю Туринської плащаниці11:34
- Космический грузовик «Прогресс» пополнил «кладбище космических кораблей»11:10
- ОБСЄ зафіксувала влучання в насосну станцію, що подає воду на Маріуполь10:54
- Легко пораненим під час Євромайдану виділили півтора мільйона гривень10:32
- "Громадське радио" оштрафовали за 0% украинских песен в эфире10:11
- ЗАТРИМАНА АКТИВІСТКА РУХУ FEMEN09:55
- Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города09:31
- Гройсман намерен создать единую стратегию развития транспорта09:12
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО