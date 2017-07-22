Вченим вдалось розкрити головну таємницю Туринської плащаниці

22.07.2017 11:34

На Туринській плащаниці залишилися дрібні сліди крові, склад якої показує, що людина, загорнута у тканину, страждала від важких травм – можливо, від тортур, стверджується в новій роботі італійських вчених.

Частинки крові мали «своєрідну структуру, розмір і розподіл», говорить професор Університету Падуї Джуліо Фанті.

Він каже, що в крові містяться високі рівні речовин, званих креатинином і ферритином, які виявляються у пацієнтів, які страждають від сильних травм, таких як тортури.

«Отже, присутність цих біологічних наночастинок, виявлених під час наших експериментів, вказує на насильницьку смерть людини, загорнутої в Туринську плащаницю», – говорить професор Фанті.

Источник: vgolos.com.ua