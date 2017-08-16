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Российский банк отключили от SWIFT из-за санкций

16.08.2017 14:02
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Российский банк отключили от SWIFT из-за санкций

Сотрудники банка оказались в списке ограничительных мер после обеспечения запрещенных торговых организаций. Российский Темпбанк отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT из-за санкций, веденных против топ-менеджмента кредитной организации. Об этом сообщил сайт segodnya.ua, но на сайте SWIFT такой информации пока нет.

По данным пропагандистского издания, сотрудники банка оказались в списке ограничительных мер после того как стали обеспечивать торговые операции с Ираном и Сирией. В частности, Темпбанк открыл счета центральному банку Ирана и нескольких сирийским организациям.

Отключение банка от SWIFT инициировала правозащитная организация "Объединения против ядерной программы Ирана" (UANI).

Напомним, в апреле этого года Центробанк России принял решение ввести временную администрацию в Темпбанке. Причинами такого решения были названы "неустойчивое финансовое положение" организации и "наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков".

Как известно, SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. Ранее Украина просила отключить банки России от SWIFT из-за аннексии Крыма.



Теги: Донбасс, Иран, Российская Федерация, банк, Swift, санкции
 
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