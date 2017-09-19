Расстрел зрителей боевыми вертолетами Ка-52 на полигоне “Запад - 2017” мог быть “репетицией” покушения на Путина - соцсети. ВИДЕО

19.09.2017 16:31

На полигоне под Санкт-Петербургом российский вертолет во время нашумевших учений “Запад - 2017” неожиданно выпустил ракеты по зрителям - два человека получили серьезные ранения, два автомобиля взорваны. Минобороны РФ не разглашает информацию о ЧП, сообщая лишь, что 17 сентября учения прошли успешно, пишет “Диалог.UA”.

Однако после шумихи в прессе в ведомстве нехотя признали, что неувязочка все же произошла, но якобы ни один человек не пострадал, а сгорел всего один грузовик – ничего серьезного.

В то же время известно, что 18 сентября на основной полигон учений “Лужский” приезжал президент РФ Владимир Путин. Хозяин Кремля лично инспектировал ход военных мероприятий, позируя на камеры журналистов. Соцсети предположили, что внезапная провокация могла быть заранее спланированной акцией покушения на Путина.

“Из этого один только вывод: никаких замыканий не было, все пилот: или невменяемый, или вусмерть пьяный”; “Хорошее учение! Вот был бы там, скажем, Путин, на день раньше и непроизвольный (?) пуск ракеты оставил бы Кремль без руководителя. А мы и дальше будем Шойгу награждать или все же миллиардный бюджет армии пустим на реальное дело?” “То ли даты перепутали, то ли инструкции не те получили.

Президент РФ Владимир Путин заранее сообщал о своем визите на этот полигон. Стоит ли рассматривать этот пуск ракеты как попытку покушения?” – комментируют в Сети.