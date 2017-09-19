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Власти КНДР создают сверхмощную атомную подлодку: стала известна сенсационная роль России в тайном проекте Ким Чен Ына - Sekai Nippo
Власти Северной Кореи тайно строят атомную подводную лодку, создание которой будет завершено к 2020 году. Японская газета Sekai Nippo пишет, ссылаясь на осведомленный источник, что Северная Корея тайно создает атомную подлодку, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что подобное строительство приведет к значительному прогрессу Военно-Морского флота КНДР, способного управлять 50-60 дизель-электрическими подводными лодками. По словам источника, китайские и российские инженеры помогают своими знаниями Пхеньяну на северокорейской судостроительной верфи Нампо.
Известно, что атомные подлодки часто оснащаются баллистическими ракетами, и, таким образом, они являются более скрытым способом запуска. В связи с этим аналитики полагают, что КНДР заинтересована в атомных подлодках, так как значительно усилила свою ракетную программу.
Теги: Донбасс, Япония, Российская Федерация, инженер, подводная лодка, КНДР
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