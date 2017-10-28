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Из-за секс-скандала с наркотиками с британской подлодки уволили 9 военных

28.10.2017 21:30
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Из-за секс-скандала с наркотиками с британской подлодки уволили 9 военных

С британской атомной подлодки HMS Vigilant уволили девять военнослужащих из-за потребления кокаина и сексуальные отношения с подчиненными во время исполнения обязанностей, сообщает The Telegraph.

Девять членов экипажа субмарины, которая является одной из четырех субмарин в британском флоте, оснащенные ядерными ракетами Trident, после положительного результата теста на наркотики были отправлены домой.

"Мы не будем терпеть злоупотребления наркотиками служебным персоналом. Тех, у кого обнаружили несоответствие нашим высоким стандартам, уволен из службы" сообщил представитель британского флота.

Тесты показали, что моряки употребляли кокаин во время службы.
 
Скандал с наркотиками практически совпал с другим скандалом, когда стало известно, что командир субмарины и его заместитель имели неподобающие отношения со своими коллегами-женщинами. Один из них поддерживал внебрачные отношения с бортовым инженером, другой – с непосредственной подчиненной.
 
Одного из моряков подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне, еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.
 
Глава Минобороны Британии возмутился в связи с последним скандалом, что привело к призывам провести тесты на наркотики по всему флоту.
 
Минобороны Британии сняло запрет на службу женщин на субмаринах в 2011 году, первая женщина стала членом экипажа подводной лодки в 2013 году.
Источник: korrespondent.net


Теги: Донбасс, наркотики, скандал, подлодка
 
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