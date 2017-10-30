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Ким Чен Ын променял военных на косметологов

30.10.2017 12:45
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Ким Чен Ын променял военных на косметологов

Глава КНДР Ким Чен Ын удивил всех посещением не военного, а косметического завода в Пхеньяне. Причем, этот визит он совершил со своей женой, которую крайне редко видят рядом с супругом во время его многочисленных встреч и поездок по стране.

В свите Ким Чен Ына также были "старшие члены компартии" отмечает ВВС и добавляет, что последний подобный визит на невоенный объект совершал 14 лет назад его отец, Ким Чен Ир. Он посетил именно этот завод в 2003 году, пишут Вести.

Сообщается, что Ким Чен Ын похвалил предприятие и призвал его производить косметику мирового класса.

Ким Чен Ын куда чаще позирует с военными картами, на военных предприятиях или на ядерных и ракетных испытаниях.

В КНДР, напомним, заявили о предотвращении государственными спецслужбами покушения ЦРУ на лидера страны.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын
 
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