Миру грозит новый финансовый кризис: озвучен страшный прогноз

02.11.2017 18:55

Международный валютный фонд предупреждает о возможном риске для финансовой системы из-за чрезмерного увлечения пенсионными фондами «экзотическими финансовыми продуктами», сообщил директор департамента монетарных рынков и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан

По словам представителя МВФ, на сегодняшний день наблюдается растущее стремление к доходности, что побуждает инвесторов искать способы увеличить доход с помощью сложных инструментов, пишет news.eizvestia.com.

По оценкам МВФ, активы, инвестированные в стратегию таргетирования волатильности, выросли примерно до 500 млрд долларов, при этом эта цифра увеличилась более чем в полтора раза за последние три года.

«Сочетание низких доходностей и низкой волатильности облегчает использование инвесторами дополнительных рычагов для увеличения прибыли, и мы наблюдаем быстрый рост в некоторых типах продуктов, которые это делают», — сказал он.

Волатильность рынка акций снизилась до самого низкого уровня за десятилетие, а индекс волатильности Чикагской фондовой биржи, также известный как Vix, находится близко «10» при среднем историческом значении в «20».

МВФ считает, что устойчивая низкая волатильность увеличивает стимулы для инвесторов брать на себя более высокие уровни кредитного плеча, в то же время создавая модели риска, которые используют волатильность в качестве важного вклада в занижение реальных уровней риска участников.

«Устойчивое увеличение волатильности может спровоцировать распродажу активов, лежащих в основе этих продуктов, усиливая шок для рынков», — сказал Адриан.

Предупреждение Тобиаса Адриана появляется на фоне растущих доказательств того, что пенсионные фонды и страховые компании рисковали для получения дохода. Некоторые из них подписывают договоры страхования от краха рынка с карманными премиями.

Источник: https://from-ua.com