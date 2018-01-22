Угрозы человечеству, на которые следует обратить внимание в 2018 году

22.01.2018 13:20

Людям нужно относиться внимательнее к тому, что происходит вокруг



Прежде всего, людям нужно начать регулировать интернет-пространство: реальную опасность представляют хакеры, а также ведущие государства мира. Да, ведущие страны обладают достаточным уровнем развития технологий, чтобы устроить масштабные перебои в сетях по всему миру. Если не заключить определенные ограничивающие договоры, возможны атаки на промышленные объекты и различные важные учреждения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Планета новостей.



Следующий вопрос — глобализация финансовой системы. В 2007-2008 годах было видно, как взаимосвязаны экономики. Если мировые гиганты обанкротятся, то на дно пойдут и другие государства. Причиной нового кризиса могут стать всё те же кибератаки.



Изменения климата, которые мы уже наблюдаем, спровоцируют сложности в выращивании аграрных культур. Начнется дефицит еды, возможен даже голод.



И, конечно же, нельзя не упомянуть опасность искусственного интеллекта. Немного попустив роботов, мы перевернем бытие с ног на голову. И оспаривать это глупо.