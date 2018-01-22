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Угрозы человечеству, на которые следует обратить внимание в 2018 году
Людям нужно относиться внимательнее к тому, что происходит вокруг
Прежде всего, людям нужно начать регулировать интернет-пространство: реальную опасность представляют хакеры, а также ведущие государства мира. Да, ведущие страны обладают достаточным уровнем развития технологий, чтобы устроить масштабные перебои в сетях по всему миру. Если не заключить определенные ограничивающие договоры, возможны атаки на промышленные объекты и различные важные учреждения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Планета новостей.
Следующий вопрос — глобализация финансовой системы. В 2007-2008 годах было видно, как взаимосвязаны экономики. Если мировые гиганты обанкротятся, то на дно пойдут и другие государства. Причиной нового кризиса могут стать всё те же кибератаки.
Изменения климата, которые мы уже наблюдаем, спровоцируют сложности в выращивании аграрных культур. Начнется дефицит еды, возможен даже голод.
И, конечно же, нельзя не упомянуть опасность искусственного интеллекта. Немного попустив роботов, мы перевернем бытие с ног на голову. И оспаривать это глупо.
Теги: Донбасс, человечество, угрозы
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