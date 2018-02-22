Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией

22.02.2018 10:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находиться вблизи границы с Россией. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 февраля, передает dnews.dn.ua.

«Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска в Изварино, ссылаясь на приказы своих "командиров", попросил патруль СММ покинуть этот район.

Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Северного попросил патруль СММ покинуть этот район.

Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Должанского попросил патруль СММ покинуть этот район», – сказано в отчете.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, Луганская область, патруль, ЛНР, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх