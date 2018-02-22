На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией

22.02.2018 10:21

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находиться вблизи границы с Россией. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 февраля, передает dnews.dn.ua.

«Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска в Изварино, ссылаясь на приказы своих "командиров", попросил патруль СММ покинуть этот район.

Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Северного попросил патруль СММ покинуть этот район.

Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Должанского попросил патруль СММ покинуть этот район», – сказано в отчете.