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На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией
22.02.2018 10:21
На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находиться вблизи границы с Россией. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 февраля, передает dnews.dn.ua.
«Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска в Изварино, ссылаясь на приказы своих "командиров", попросил патруль СММ покинуть этот район.
Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Северного попросил патруль СММ покинуть этот район.
Невооруженный член "ЛНР" в пункте пропуска на границе вблизи Должанского попросил патруль СММ покинуть этот район», – сказано в отчете.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, Луганская область, патруль, ЛНР, СММ ОБСЕ
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