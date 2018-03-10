Между Аляской и Чукоткой всего 60 км: Путин сделал "ядерный намек". ВИДЕО

10.03.2018 14:29

Президент России Владимир Путин оправдал гонку вооружений тем, что США размещают свои установки вокруг РФ. Такое заявление прозвучало в интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли, которое полностью опубликован на официальном сайте Кремля, передает obozrevatel.com.

"Если вернуться к началу нашего разговора, вот смотрите, на Аляске развёрнута такая система. Нас разделяет между Аляской и Чукоткой, российским берегом, всего 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере", - сказал Путин.

При этом он намекнул, что ответ от России последует незамедлительно.

"Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, – что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", российская оборонная промышленностьразработала баллистическую ракету с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны.

3D-ролик ее запуска был показан во время обращения президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.