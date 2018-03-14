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В США создали кроссовки из углекислого газа
Пока кроссовки не поступают в массовое производство
В США создали кроссовки из углекислого газа. Производство такой обуви будет организовано на больших тепловых и электростанциях.
С помощью специальных устройств отфильтровывают выбросы, которые выделяются во время сжигания веществ. Затем их сжижают, добавляют химические вещества, а когда паста застывает – образуется резинообразный материал. Платформа из такого материала – гибкая и удобная. Производители говорят: пока кроссовки в продажу не поступают. Образец создан для того, чтобы привлечь людей к использованию дружественных природе технологий.
Напомним, недавно бренд спортивной одежды Puma совместно с российской киностудией "Союзмультфильм" заявили, что выпустят коллекцию кроссовок с изображениями героев студии.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, углекислый газ, кроссовки
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