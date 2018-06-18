Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо

18.06.2018 13:10

Недавно американцы Джонатан Ван Флит и Энтони Довер во время рыбалки на берегу Литтл-Ривер выловили грифовую черепаху.

Черепаха клюнула на солнечную рыбу, которую рыбаки использовали в качестве приманки. При этом вес ее составил 45 килограммов, а длина — полутора метров.

Рыбаки аккуратно вытащили крючок со рта черепахи. Как выяснилось позже это могло закончиться плачевно: создание способно было с легкостью откусить пальцы, оставив рыбаков без конечностей. Выловленную черепаху сразу же выпустили на волю.

Источник: https://donpress.com