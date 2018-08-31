Археологи нашли на египетском саркофаге послание в будущее

31.08.2018 17:12

Удалось расшифровать выявленные фрагменты текста.



Тайное послание в будущее найдено на осколках саркофага древнеегипетской мумии в музее Стэнфордского университета (США). Она относится к греко-римскому, или эллинистическому периоду существования Египта (между 100-м годом до нашей эры и 100-м годом нашей эры), то есть ее возраст достигает примерно двух тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Ученые смогли расшифровать выявленные фрагменты текста. Как выяснилось, в надписи указано имя женщины, которой принадлежали останки, а снизу выбито несколько слов эпитафии. Оказалось, что умершую звали Сенчалантос, а часть текста гласила: "Пусть ее имя молодеет с каждым днем". Стиль письма позволил специалистам уточнить дату смерти египтянки - не ранее 30 года до нашей эры. Тексты, сохранившиеся с того времени, археологи находят редко.