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В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») России завершил испытания нового пистолета для Минобороны на замену пистолету Макарова.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает zi.dn.ua.
«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до –70 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении компании.
Пистолет «Удав» имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов, он уже рекомендован к принятию на вооружение. Как известно, пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Сейчас это самое массовое личное оружие в силовых структурах стран бывшего СССР.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, пистолет, испытание, вооружение, Минобороны
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