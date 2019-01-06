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В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова

06.01.2019 12:10
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В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») России завершил испытания нового пистолета для Минобороны на замену пистолету Макарова.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает zi.dn.ua.

«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до –70 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении компании.

Пистолет «Удав» имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов, он уже рекомендован к принятию на вооружение. Как известно, пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Сейчас это самое массовое личное оружие в силовых структурах стран бывшего СССР.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, пистолет, испытание, вооружение, Минобороны
 
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