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США показали новое "супероружие" для защиты от России, которому нет аналогов в мире: американский рельсотрон наконец-то покинул лабораторию и готов выйти на полигон. ВИДЕО
Британская компания BAE Systems и американская General Atomics, которые занимаются разработкой оружия нового типа под названием "рельсотрон" наконец-то готовы вывести его из лаборатории и испытать на полигоне. Об этом сообщает "NEWSADER", передает "Диалог.UA".
В ВМФ США начали работать над рельсотроном десять лет назад и потратили на его разработку более 1,5 млрд долл. Согласно информации, это оружие, в основе разгона снаряда которого лежит электромагнитная энергия. По данным американских военных, оно призвано сдержать растущую военную мощь России и Китая.
Отмечается, что очередные испытания рельсотрона прошли в середине прошлого месяца на полигоне "Дальгрен" в Вирджинии, причем довольно успешно. На произведение двух выстрелов с перезарядкой орудию потребовалось всего около 24 секунд. Это в несколько раз быстрее, чем было раньше. "Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические (лишенные взрывчатого вещества) снаряды массой 16 килограммов.
В настоящее время при выстреле снаряд летит со скоростью 2 000 метров в секунду (более 7 000 км/час). Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. Энергия в один мегаджоуль соизмерима с транспортным средством весом в тонну, мчащимся со скоростью 257 км/ч. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с требуемым темпом 10 выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.
Для сравнения: 16-дюймовые орудия линкоров производили 2 выстрела в минуту, а ныне используемая стандартная палубная 5-дюймовая пушка делает 20 выстрелов в минуту", - сказано в сообщении BAE Systems. После испытаний британцев представители компании General Atomics заявили о намерении в скором времени протестировать особую версию рельсовой пушки - нового уменьшенного многоцелевого рельсотрона MMRRWS (Multimission Medium Range Railgun Weapon System - многоцелевая рельсотронная оружейная система средней дальности), который разрабатывается с 2007 года.
Данная модификация разрабатывается как многоцелевое орудие для американского флота, которое можно будет использовать в том числе в качестве ПВО. С его помощью военные смогут осуществлять перехват вражеских крылатых ракет, а также поражать авиацию и пехоту противника на расстоянии до 180 км. Главные преимущества оружия "будущего" - это увеличенная скорость, поражающая способность и дешевизна снарядов.
Поскольку стоимость одного выстрела рельсотрона будет в 50 раз ниже стоимость пуска крылатой ракеты, имеющей аналогичные возможности. Кроме того, по словам первого заместителя министра обороны США Роберта Уорка, новое оружие "будет иметь огромное сдерживающее значение" и поможет защитить "страны Балтии от России" или "союзников от Китая в Южно-Китайском море".
Теги: Россия, США, Донбасс, оружие, флот, испытание, орудия
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