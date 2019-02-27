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Пакистанские военные признались, что сбили самолет ВВС Индии
27.02.2019 11:47
Пакистанские военные заявили, что сбили два самолета индийских ВВС. Об этом написал глава пресс-службы ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в «Твиттере».
По словам представителя ВС Пакистана, индийские летчики нарушили воздушное пространство страны.
«В ответ на удары Военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля, «— заявил Гафур.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Пакистан, Индия, военные
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