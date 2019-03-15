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Россия срочно усиливает военные части: на Донбасс зашла крупная партия техники РФ, к госгранице стянуты десятки танков
Агрессор у двух населенных пунктов сосредоточил более 40 танков. Данные подтвердили и в ОБСЕ, речь идет об участке госграницы на Луганщине.
Как заявил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, агрессор усиливает сейчас свои военные части, передает "Диалог.UA".
По данным ОБСЕ, у поселков Мирное и Круглик, что на Луганщине, зафиксировано 44 танка РФ. "Российская федерация сейчас усиливает свои военные части. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальоны тактической группы", – подчеркнул Наев. Как стало известно, разведка Украины мониторит ситуацию, в случае наступления со стороны РФ ВСУ готовы дать мощный отпор. Более того, украинские военные уже обезвредили беспилотник российских террористов.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, граница, ОБСЕ, беспилотник, танки, ВСУ, Наев
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