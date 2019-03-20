В ОАЭ засняли таинственный небесный портал

20.03.2019 13:15

Местные жители уверены в неземном происхождении портала.



Над Арабскими Эмиратами возникла странная аномалия – дыра, которая до жути напугала местных жителей. Люди, к слову, назвали увиденное порталом в ад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Чтобы успокоить народ, ученые опубликовали некоторую теорию, объясняющую явление. Так, ледяные кристаллы имеют свойство периодически исчезать: они или тают, или перемещаются вследствие воздействия внешних факторов (ими могут быть пролетающие мимо самолеты, к примеру).



Стоит отметить, что подобные дыры могут наблюдаться вдали от авиатрасс. Такой расклад эксперты затрудняются объяснить. Также они не могут сказать, почему аномалия характеризуется ограниченностью по площади и имеет правильную геометрическую форму.



Выше предлагаем посмотреть на «портал в ад», стремительно распространяющийся пользователями социальных сетей.