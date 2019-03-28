Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина

28.03.2019 19:00

Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете.

По официальной версии, он погиб в 1968 году, во время очередного запланированного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним в самолете находился Владимир Серегин. Он также погиб, как и Гагарин.



Сообщается, что был сделан слишком резкий маневр, что привел к выходу самолета из облачного слоя. Он начал пикировать и вертикально пошел вниз. Все попытки выровнять летательное устройство ни к чему не привели.



Однако некоторые эксперты говорят, что причиной могло стать уклонение от другого воздушного судна и случайное попадание в его вихревой след.

Источник: https://donpress.com