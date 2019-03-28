Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина

28.03.2019 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина

Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете.

По официальной версии, он погиб в 1968 году, во время очередного запланированного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним в самолете находился Владимир Серегин. Он также погиб, как и Гагарин. 

Сообщается, что был сделан слишком резкий маневр, что привел к выходу самолета из облачного слоя. Он начал пикировать и вертикально пошел вниз. Все попытки выровнять летательное устройство ни к чему не привели.

Однако некоторые эксперты говорят, что причиной могло стать уклонение от другого воздушного судна и случайное попадание в его вихревой след.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Юрий Гагарин, космонавт, гибель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх