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Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина
Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете.
По официальной версии, он погиб в 1968 году, во время очередного запланированного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним в самолете находился Владимир Серегин. Он также погиб, как и Гагарин.
Сообщается, что был сделан слишком резкий маневр, что привел к выходу самолета из облачного слоя. Он начал пикировать и вертикально пошел вниз. Все попытки выровнять летательное устройство ни к чему не привели.
Однако некоторые эксперты говорят, что причиной могло стать уклонение от другого воздушного судна и случайное попадание в его вихревой след.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Юрий Гагарин, космонавт, гибель
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