Эксперты раскрыли истинную причину гибели Гагарина

08.05.2019 08:31

Кончина известных личностей всегда окутана легкой тайной. Не стал исключением и первый космонавт в мире - Юрий Гагарин.

Мнения экспертов, касательно того, как же все-таки умер Юрий Гагарин разделились, так как несмотря на многие десятилетия с момента происшествия окончательной версии трагедии так и нет.

Как известно, умер профессиональный пилот и космонавт в 1968 год во время одного из запланированных полетов на МиГ-15УТИ. Вместе с Юрием погиб и Владимир Серегин, который отправился в полет вместе с ним.

На тот момент Гагарин был достаточно известным и уважаемым человеком, поэтому расследованием его смерти занималась специальная государственная комиссия.

Итоговый отчет расследования состоял из 29 томов, а все детали расследования были под грифом "секретно".

Вкратце следователи пришли к выводу, что самолет пришел в негодность из-за резкого маневра, что привело к его крутому пикирования, из которого так и не удалось вывести летательный аппарат.

Когда специалисты исследовали останки самолета, то не было выявлено никаких неисправностей в работе техники, а в крови обоих летчиков не было обнаружено посторонних веществ.

Недавно выводы комиссии были обнародованы. В них говорилось, что Гагарин пытался резко уклониться от шара-зонда или же покинуть верхние слои облачности. С этим не согласились многие эксперты. Часть из них говорит, что причиной могло стать уклонение от другого воздушного судна и случайное попадание в его вихревой след.

Источник: https://from-ua.com