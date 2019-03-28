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Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах
28.03.2019 14:15
Вывод был сделан на основании анализа статистики.
Работы художников, где преобладают синие тона, на аукционах продаются на 11% дороже, чем картины с главной белой цветовой гаммой, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Фокус.
К таким выводам пришли ученые Тилбургского университета в Нидерландах, проанализировав данные аукционов живописи, которые проходили в разных странах с 1994 по 2017 год.
Картины в красных тонах продаются в среднем на 4% дороже белых. Если в картине преобладают другие краски, на стоимость это не влияет.
Как отметили исследователи, арт-дилеры уже высказывали предположение, что картины в синих и красных тонах продаются дороже, но это наблюдение впервые было подтверждено в научном эксперименте.
Теги: Донбасс, цена, аукцион, картины
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