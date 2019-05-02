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Трамп анонсировал серьезные перемены в Венесуэле на следующей неделе

02.05.2019 17:50
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе в Венесуэле «много чего произойдет».

Об этом глава Белого дома сообщил в эфире телеканала Fox Business.

Дональд Трамп решил дать свой комментарий относительно ситуации в Венесуэле.

«Это просто ужасная ситуацияМы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям.Много чего произойдет на следующей неделе, может быть, и раньше,» — сказал Трамп.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Венесуэла, Дональд Трамп
 
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