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Трамп анонсировал серьезные перемены в Венесуэле на следующей неделе
02.05.2019 17:50
Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе в Венесуэле «много чего произойдет».
Об этом глава Белого дома сообщил в эфире телеканала Fox Business.
Дональд Трамп решил дать свой комментарий относительно ситуации в Венесуэле.
«Это просто ужасная ситуацияМы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям.Много чего произойдет на следующей неделе, может быть, и раньше,» — сказал Трамп.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Венесуэла, Дональд Трамп
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