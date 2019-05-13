К Земле мчатся опасные тела

13.05.2019 08:00

В сторону Земли мчатся два небесных тела, если они не поменяют траекторию движения, то вскоре планету ждет столкновение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты



Планеты не излучают свет, и поэтому их было очень тяжело обнаружить. Стоит отметить, что об их существовании и о том, что они приближаются к Земле, узнали совершенно случайно.



Одна из планет-убийц закрыла свет далекой галактики, за которой как раз наблюдали ученые. Просчитав скорость объектов и их траекторию, ученые начали внимательно отслеживать полет этих комет.



Специалисты даже смогли просчитать размер небесных тел. По их данным, одна примерно таких же параметров, как и Земля, а ее спутница по размерам напоминает Юпитер.



Пока они не меняют траектории и если приблизятся ближе, то произойдет роковое столкновение.



Также стоит обратить внимание на то, что эксперты дают очень плохие прогнозы. По их словам, всего за 60 минут Нибиру уничтожит 90% жителей Земли.



Ученые утверждают, что Нибиру все никак не успокоится. И для жителей Земли она приготовила страшный сценарий.



Конспирологи говорят о том, что Нибиру уничтожит нашу планету. После атаки Нибиру, 90% землян грозит верная смерть. Космический объект принесет землетрясения и штормы, а потом наступит конец света.