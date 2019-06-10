Бари Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством: детали, которые скрывала семья

10.06.2019 07:30

Известный продюсер Барри Алибасов мог намеренно выпить химикаты, чтобы свести счеты с жизнью

Такую версию сообщают российские СМИ. Они приводят несколько доказательств в пользу того, что знаменитость отравилась не случайно.

Стоит напомнить, что 4 июня стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Согласно официальной версии, он случайно выпил стакан с жидкостью для прочистки труб, который оказался на столе. С тех пор состояние артиста вызывает большие опасения. Тяжелое состояние и резкие перемены температуры тела не дают медикам провести жизненно необходимую операцию.

Тем временем, в сети появились слухи о том, что отравление не было случайностью. Пользователи предполагают, что 71-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов пытался совершить самоубийство. Прежде всего на подозрения наталкивает тот факт, что химическая жидкость оказалась на столе. Кроме того, человек вряд ли мог бы случайно выпить целый стакан вещества, обладающего резкими, весьма специфическими запахом и вкусом.

Кроме того, пользователей смущает, как СМИ подают информацию об отравлении артиста. Российское законодательство запрещает подробно расписывать, как человек погиб. Депутаты пришли к выводу, что такие данные могут спровоцировать новые самоубийства. Так Роскомнадзор рекомендуют сообщать информацию о суициде так, будто жертва ситуации перепутала яд с другой безопасной жидкостью. Не исключено, что теперь теперь СМИ скрывают реальные обстоятельства дела.

Как известно, Бари Алибасов раннее уже пытался совершить самоубийство. Об этом артист сам рассказал в одном из интервью, а. Об этом говорили его подопечные, а близкие подтвердили. По их словам, продюсер рассказал, продюсер однажды прыгнул с обрыва в горную речку из-за любовных проблем. А ведь самоубийцы часто решаются на рецидив, если не провести психологическую реабилитацию.

Сын продюсера слухи о самоубийстве решительно опровергает. Однако он может скрывать информацию, чтобы не вызвать скандала в обществе.

Источник: https://politeka.net