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«А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети подверг жесткой критике условия обмена пленными между Россией и Украиной, пишет ДонПресс.
Он выразил возмущение, что президент РФ Владимир Путин не вернул в Россию пленного члена НВФ Гаджиева, отпустив при этом задержанных украинцев. Также Гиркин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «новые победы» на поприще «дожатия» обгадившегося «агрессора» и подчеркнул:
«Сам-же „агрессор“ (был-бы он таким…, увы…, он всего лишь мокрица…) на встрече военнопленных не появился. Ибо не царское это дело — пленных холопов из узилища встречать. А вдруг кто в поганую рожу плюнет? За спины преданных и проданных женщин и детей Донбасса ведь тут не спрячешься — нету их поблизости».
Теги: Донбасс, Путин, обмен, Гиркин, пленные
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