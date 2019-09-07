Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными

07.09.2019 19:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными

Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети подверг жесткой критике условия обмена пленными между Россией и Украиной, пишет ДонПресс.
Он выразил возмущение, что президент РФ Владимир Путин не вернул в Россию пленного члена НВФ Гаджиева, отпустив при этом задержанных украинцев. Также Гиркин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «новые победы» на поприще «дожатия» обгадившегося «агрессора» и подчеркнул:
«Сам-же „агрессор“ (был-бы он таким…, увы…, он всего лишь мокрица…) на встрече военнопленных не появился. Ибо не царское это дело — пленных холопов из узилища встречать. А вдруг кто в поганую рожу плюнет? За спины преданных и проданных женщин и детей Донбасса ведь тут не спрячешься — нету их поблизости».



Теги: Донбасс, Путин, обмен, Гиркин, пленные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх