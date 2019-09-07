«А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными

07.09.2019 19:18

Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети подверг жесткой критике условия обмена пленными между Россией и Украиной, пишет ДонПресс.

Он выразил возмущение, что президент РФ Владимир Путин не вернул в Россию пленного члена НВФ Гаджиева, отпустив при этом задержанных украинцев. Также Гиркин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «новые победы» на поприще «дожатия» обгадившегося «агрессора» и подчеркнул:

«Сам-же „агрессор“ (был-бы он таким…, увы…, он всего лишь мокрица…) на встрече военнопленных не появился. Ибо не царское это дело — пленных холопов из узилища встречать. А вдруг кто в поганую рожу плюнет? За спины преданных и проданных женщин и детей Донбасса ведь тут не спрячешься — нету их поблизости».