- Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО17:00
- В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами15:30
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти15:00
- США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей12:45
- Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей12:30
- США согласились принять в НАТО еще одну страну08:30
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста15:00
- На Сицилии продают дома за один евро11:00
- Климкин призвал объявить бойкот Apple из-за "российского Крыма"15:00
- ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"13:30
Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО
Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, сообщает ОстроВ.
"В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области", - говорится в документе.
Как сообщается, контролировать "освоение" и использование бюджетных средств по запуску новых пунктов выдачи паспортов РФ будет МВД РФ, перед которым отчитаются до 1 февраля 2020 года.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ОРДЛО
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- В России не исключают возможность выдачи паспортов РФ в Приднестровье
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом
- ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию
- Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО10:30
- Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО17:00
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами15:30
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти15:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"13:15
- США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей12:45
- Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР12:00
- Сериал о Чернобыле завоевал две премии Лондонского фестиваля11:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год
- На Сицилии продают дома за один евро
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста