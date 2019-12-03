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Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО

03.12.2019 17:00
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Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО

Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, сообщает ОстроВ.
"В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области", - говорится в документе.
Как сообщается, контролировать "освоение" и использование бюджетных средств по запуску новых пунктов выдачи паспортов РФ будет МВД РФ, перед которым отчитаются до 1 февраля 2020 года.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ОРДЛО
 
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