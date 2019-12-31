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Зеленский и Путин обменялись новогодними поздравлениями по телефону

31.12.2019 14:00
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Зеленский и Путин обменялись новогодними поздравлениями по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц. Об этом в Telegram сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что также главы государств приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.
Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.
"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется ближайшее время", - говорится в сообщении.



Теги: Путин, телефон, поздравление, Зеленский
 
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