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В Беларуси обнародовали предварительные итоги президентских выборов
Под утро понедельника, центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что явка избирателей на выборах главы государства на момент закрытия участков составила 84,05%. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 81,35% голосов, Светлана Тихановская - 8%, третье место занял "кандидат против всех", передает Корреспондент.net.
В день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты. Всего за последние три месяца избирательной кампании, по данным правозащитников, были задержаны более 1,5 тысячи человек.
СМИ сообщают об одном погибшем в ходе протестов. Им оказался молодой человек, попавший под колеса автозака. Кроме того, есть информация, что еще четыре человека находятся в реанимации.
Теги: Беларусь, протесты, президентские выборы, результат
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