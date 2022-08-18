Эстония ввела ограничения на въезд россиян

18.08.2022 12:00

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, выданными респуликой. Об этом сообщает портал ERR.

"Ограничения касаются путешествий с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями – такого мы больше не приемлем и таких людей в Эстонию пускать не будем", – сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

На данный момент такие визы есть у 25000 российских граждан. В правительстве также уточнили, что в страну будут пускать тех, кто использует туристические визы для визитов к родным.

Также исключения сделают для визитов с гуманитарными целями – в том числе для посещения похорон.

Тех граждан РФ, которые успели въехать в Эстонию до 18 августа, депортировать из страны не будут. Но при выезде из Шенгенской зоны их визы будут аннулированы. Единственным исключением будут россияне, которые до начала действия санкций использовали Эстонию как транзитную страну для визита куда-то еще (например, в Британию), и теперь хотят вернуться тем же маршрутом.

Эстония, как и раньше, будет пускать к себе россиян с туристическими визами, выданными другими государствами Шенгенского соглашения. Но министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявляет, что у Эстонии есть возможность в одностороннем порядке запретить въезд и им.