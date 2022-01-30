Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля

30.01.2022 17:00

ОВЕН Достаточно спокойная и размеренная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот остальным Овнам эти дни могут преподнести проблемы. В отношениях с людьми тоже не все пойдет гладко. Тем не ... подробнее →

Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина

30.01.2022 15:00

По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне ... подробнее →

За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек

30.01.2022 13:00

На линии разграничения в Донбассе полностью заблокировано движение на пяти из семи КПВВ. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в ... подробнее →

Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance

30.01.2022 11:00

Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино. Об этом сообщает Госкино . "Полнометражная игровая лента ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января

30.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Минздрав . За последние 24 часа от вируса ... подробнее →

На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"

30.01.2022 09:00

В субботу, 29 января, на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных ... подробнее →

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