Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля30.01.2022 17:00
ОВЕН Достаточно спокойная и размеренная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот остальным Овнам эти дни могут преподнести проблемы. В отношениях с людьми тоже не все пойдет гладко. Тем не ... подробнее →
Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина30.01.2022 15:00
По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне ... подробнее →
За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек30.01.2022 13:00
На линии разграничения в Донбассе полностью заблокировано движение на пяти из семи КПВВ. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в ... подробнее →
Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance30.01.2022 11:00
Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино. Об этом сообщает Госкино . "Полнометражная игровая лента ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января30.01.2022 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Минздрав . За последние 24 часа от вируса ... подробнее →
На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"30.01.2022 09:00
В субботу, 29 января, на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных ... подробнее →
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