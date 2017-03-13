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Вчені назвали чай для гострого зору
Пийте кожного ранку цей чудо-напій. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Про цілющі властивості зеленого чаю вже ходять легенди. Останнє наукове відкриття - ще одне вагоме "за" на користь нашого улюбленого ароматного напою. Виявляється, антиоксиданти, які в предостатньо кількості містяться в зеленому чаї, здатні захистити наші очі від захворювань і вікових змін.
Так звані катехіни, а також вітаміни C і E проникають в оболонку ока, допомагаючи тим самим протистояти таким очних захворювань, як глаукома, яка при відсутності своєчасного лікування неминуче веде до сліпоти. До сих пір, вченим не було відомо про здатність очних тканин поглинати чудо-антиоксиданти.
Вони також з'ясували, що ефект від катехінів зеленого чаю, що виражається в зниженні оксидативного стресу (процес пошкодження клітини в результаті окислення), зберігається в оці протягом 20 годин.
Джерело: cosmo.com.ua
Теги: Донбасс, зрение, ученые, чай, советы
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