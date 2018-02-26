Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай

26.02.2018 19:38

Как говорят специалисты, люди, которые принимают препараты для понижения давления должны ограничить количество зеленого чая до минимума.



Зеленый чай считается здоровым продуктом, который стараются употреблять заботящиеся о своем здоровье люди. Но мало кто знает, что он снижает эффективность некоторых лекарств.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.



Исследователи Медицинского университета в Фукусиме обнаружили, что зеленый чай может оказывает влияние на некоторые лекарственные средства, например, таблетки от давления «Надолол».



Медики измерили кровяное давление у десяти здоровых мужчин и женщин после приема надолола.



Им дали препарат дважды: один раз после двух недель употребления двух чашек зеленого чая в день, другой — после двух недель замены чая питьевой водой.



После периода, когда люди ежедневно пили зеленый чай, в их кровоток попадало на три четверти меньше лекарства!



Ученые думают, что химические вещества, которые содержатся в зеленом чае, препятствуют всасыванию некоторых лекарств в кишечнике.



Кроме надолола, зеленый чай влияет на усвоение целипролола (тоже препарат от давления) и фексофенадина (лекарство от аллергии).



Зеленый чай — не первый продукт, который влияет на усвоение организмом лекарств. Уже известно, что эффективность многих препаратов снижают апельсины, яблоки и грейпфруты.