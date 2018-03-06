Кому Жебривский «возвращает» Донбасс? ВИДЕО

06.03.2018 13:22

Мифы древней Греции — вымыслы и фантазии, которые отражаются в поступках и действиях людей. Герои, сюжетные линии и сценарии. Сегодня в Украине появились новые мифы, которые распространяют российские пропагандисты, а с недавних пор и украинские стейк-холдеры — влиятельные люди с властью и полномочиями. Эти мифы о Донбассе.

На главенствующую роль претендует «десница короля» в регионе Павел Жебривский, который с открытым забралом отправился «к бунтовщикам», где героически и самоотверженно «противостоит» «химере» под названием «русский мир», «ихТамНет» и другим конструкциям из телепередачи «Антизомби». Чёрная рубашка напоминает, что здесь — герой, прибывший поработить «дракона». Не простой смертный, а обличенная в специальную одежду власть. В общем, как в театре!

Павел Жебривский со сцены в Краматорске представил отчёт о том как голыми руками «втягивает» Донбасс в Украину: «Есть цель, которой подчинены все задачи которые мы делаем. Это возвращение Донеччины в единое украинское пространство». Внешняя аудитория, у которой популярны мифы о Донбассе, с удовольствием воспримет слова Жебривского. А как же внутренняя? Этот «дракон с семью головами», каждая из которых «мечтает» проглотить Котигорошко 21 века Павла Жебривского?

«По поводу доверия ко мне мне и к Президенту. К сожалению, сегодня в украинском обществе достаточного доверия не имеет ни один политик. У нас есть точки роста — у нас произошла революция. Общество бурлит и, если посмотреть по социологии, то нет такого политика, который бы имел „50 плюс“ уровень доверия. Я не проводил социологические замеры по доверию ко мне, но попробую это сделать без бюджетных средств», — ответил губернатор.

Рейтинг Петра Порошенко и, как следствие его представителя в Донецкой области Жебривского, действительно не высок. Согласно свежих данных группы «Рейтинг», «за» Порошенко проголосовали бы всего 7% жителей региона.

В книге «Жить по-людски», которую Жебривский написал до своего назначения на должность губернатора, собраны рекомендации в стиле наставлений древнегреческих философов. Одно из них призывает госслужащего уйти в отставку, если его рейтинг не дотягивает и до 10%. Выходит, что и Жебривский и Порошенко должны подать в отставку. Но похоже, эти наставления для кого угодно, только не для автора. Наоборот — впереди выборы президента, а это значит — нужен результат в области. Другие регионы тоже важны, но рейтинг пропрезидентских сил здесь в регионе критически важен для «кураторов» области — нардепов Максима Ефимова и Олега Недавы. Это оценка их эффективности!

Как же быть — если 4 года работал на национальную аудиторию и показывал укрощение «дракона», а теперь нужны симпатии этого «зверя»? 4 года рассказывал о том, что люди здесь «стоят на коленях»: «Я скажу неприятные вещи дончанам, когда-то была такая пословица „Донбасс на колени не поставить“. Я хочу сказать, что 99% из них с колен не поднимались».

Я должен оговориться, что «дракон» — это образ, который рисует сам Жебривский. Никакого «дракона» на Донбассе нет. Этот регион часть Украины как и другие и здесь живут ничем не отличающиеся от других граждане страны. Но мифотворчество — давно стало основой для политической жизни Украины. В политологии пришли к выводу: «в центре внимания политики сегодня оказываются политическое сознание, ментальные феномены, символотворчество, представления, ценности, образная сфера и даже миры фантазий человека политического». Иллюстрация простая — когда члены правящих партий говорят: «Есть мы — а есть они». «Регионалы», например, под «мы» понимали образных «жителей Донбасса».

Политика разделения — выгодная вещь! Нынешние — повторяют. И начали с хорошо известного всем метода подкупа избирателей. Технология такая: общее достижение присваивает одна партия. Приведу простой пример: вы сделали ремонт у себя дома за свой счёт, а бригадир-подрядчик пришёл и повесил свою фотографию на ваших новых обоях и заявил, что ремонт в вашей квартире — это заслуга исключительно его бригады. Так же себя ведёт на Донбассе и Павел Жебривский.

Украинский язык в Донецкой области? «Это мы привили!». А ничего, что до войны дети из Донбасса занимали призовые места на национальных олимпиадах по родному языку. Ничего, что большинство вывесок на улицах Донецка были на украинском? Так и сейчас — центр безопасности за бюджетные деньги открыли? «Это мы!», — снова закричат из команды Котыгорошко «укротителя дракона» и опубликуют партийные флаги на сайте областной администрации. И таких примеров много. Это шаблон поведения власти на Донбассе во все времена. Например, чемпионат Европы по футболу 2012 года приватизировала Партия Регионов лозунгом «Чемпионаты проходят — достижения остаются».

Новая команда пошла ещё дальше — пытается приватизировать украинскую идентичность жителей Донбасса, которая является такой же истиной, как и то, что Донбасс это — Украина. Например, чиновница из офиса губернатора Тамара Оксенчук уверена, что только при нынешней администрации в регионе стали развиваться украиноязычные школы. В качестве факт-чека, приведу карту, составленную мной ещё в 2012 году в городе Донецке. На ней показано распространение украинского языка обучения среди школьников области. И мы видим, что больше половины учащихся средних школ получали образование на украинском языке.

Команда Жебривского украинизирует самих украинцев. Как такое возможно? Но если жить в пространстве мифов — возможны и драконы, и русалки, и домовые. Так и здесь — так называемая украинизация Донбасса направлена на внешнего потребителя, на избирателя, который сможет оценить подвиг нового Геракла, высланного в «мятежный регион» его хозяином микенским царем Эврисфеем.

Борясь со стереотипами, Жебривский сам оказывается в их плену и погружает все больше граждан Украины в такое же состояние.

Возвращаясь к докладу Павла Жебривского в Краматорске. Главные проблемы, которые волнуют жителей региона, не нашли отражения в этом документе. Речь идет о сохранении связей людей с неподконтрольными территориями, об обеспечении прав внутренне перемещённых лиц, о преодолении безработицы, о минимизации влияния боевых действий. О мире, в конце концов. Да, это, может быть, и не в силах провинциального губернатора, но именно у него сегодня булава власти. Он и есть власть здесь. Вместо того, чтобы лично отправиться на КПВВ «Майорск», где перевозчики не могут поделить барыши от продажи билетов людям, пересекающим минные поля, он уезжает в Киев на уик-энд на центральные телеканалы. Жебривский говорит: «Для того, чтобы получить победу, нам необходимо много здесь работать для того, чтобы люди на той территории захотели вернуться в лоно Украины. Наша эффективная работа здесь является основанием для ускорения возвращения украинской территории». Но когда я его спрашиваю: «Как, ведь слово „реинтеграция“ ни разу не звучало в вашем докладе?», он не находит ничего лучше как уйти от ответа: «Прозвучало то, что прозвучало». Так можно отвечать журналистам, когда твоя аудитория не на блок-постах и не в Донецке с Луганском.

Он уверен, что путь к успеху -это путь героя, свершений, «перемог», список которых будет записан через полгода в предвыборной программе микенского царя или самого геракла. И среди этих побед нет места газу в Авдеевке зимой, а не весной; нет ремонта школ к 1 сентября, а не к 31 мая; нет жилья для переселенцев в новостройках, а не в бараках и будках; нет упрощенным процедурам выдачи документов тем, кто приезжает из Донецка. Нет в этом отчете информации о туалетах на блок-постах, о приручении коррупционеров в погонах, стоящих рядом с туалетами и роющимися в сумках и пакетах тысяч людей, переживающих унижения в своей же стране. Перед ними не хочет отчитываться Жебривский, его подвиги за последние несколько лет, не касались их судеб. Мы все — лишь декорации победоносной саги губернатора и его политконсультантов о возвращении Донеччины туда, где она всегда и была. Вот такой абсурд получается.

Алексей Мацука, журналист, основатель Общественного телевидения Донбасса