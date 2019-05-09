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Толкование примет: зачем нужно "садиться на дорожку"
Каждый из нас хоть раз слышал фразу "присядь на дорожку".
Народные приметы дают этому свое толкование.
Кто из нас не присаживался на пуфик или чемодан перед тем, как отправиться в длительное путешествие. Этот ритуал отлично помогает собраться с мыслями перед выходом из дома, проверить наличие документов, билетов и других необходимых вещей, лишний раз напомнить домашним о поручениях. Однако эта традиция имеет и более глубокие мистические корни, о которых большинство из нас даже не подозревает.
1. Наши предки были уверены, что в каждом доме обязательно имеется домовой, который следит за порядком и очень недоволен, когда кто-то из его подопечных надолго покидает жилище, да еще и часть подвластного ему имущества забирает. Чтобы несколько утешить заботливого хозяина дома и проявить к нему уважение, следует присесть и перебрать вслух все собранные вещи. Тогда "барабашка" перестанет гневаться и обязательно даст вам пару дельных советов на дорожку, да еще напомнит о забытых предметах.
2. Есть и еще одно объяснение приметы "присесть на дорожку" - более практическое. Наши предки в течение многих веков обязательно читали молитву перед дальним путешествием, чтобы обеспечить себе покровительство высших сил. С торжеством революции, пропагандой атеизма и гонениями на Церковь эта традиция "ушла в подполье". Верующие люди продолжали молиться перед дорогой, но делали это "про себя", чтобы не привлекать излишнего внимания, а молодое поколение, воспитанное на других идеалах, запомнило лишь внешнюю сторону ритуала, продолжая его неукоснительно соблюдать.
3. Традиция сидеть перед путешествием имеет еще и древние языческие корни. Именно таким образом наши предки пытались "обвести вокруг пальца" нечистую силу, которая любит увязаться за путником и устроит ему разные неприятности по пути к цели. Непринужденные посиделки призваны создать видимость того, что никто никуда не собирается и обмануть бдительные темные силы, которые уже не успеют пристать к уходящему.
4. Необходимость посидеть перед дорогой навеяна еще и поверьем о нежелательности возвращения. Люди вполне справедливо считают, что лучше уж потратить минуту-другую на сосредоточенные размышления перед выходом из дома, чем подвергаться в пути неведомой опасности из-за внезапного возвращения за забытой вещью. Если все же вам пришлось вернуться, то не забудьте перед тем, как вновь выйти за дверь, посидеть несколько мгновений или взглянуть на себя в зеркало.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие
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