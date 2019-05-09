Толкование примет: зачем нужно "садиться на дорожку"

09.05.2019 08:03

Каждый из нас хоть раз слышал фразу "присядь на дорожку".

Народные приметы дают этому свое толкование.

Кто из нас не присаживался на пуфик или чемодан перед тем, как отправиться в длительное путешествие. Этот ритуал отлично помогает собраться с мыслями перед выходом из дома, проверить наличие документов, билетов и других необходимых вещей, лишний раз напомнить домашним о поручениях. Однако эта традиция имеет и более глубокие мистические корни, о которых большинство из нас даже не подозревает.

1. Наши предки были уверены, что в каждом доме обязательно имеется домовой, который следит за порядком и очень недоволен, когда кто-то из его подопечных надолго покидает жилище, да еще и часть подвластного ему имущества забирает. Чтобы несколько утешить заботливого хозяина дома и проявить к нему уважение, следует присесть и перебрать вслух все собранные вещи. Тогда "барабашка" перестанет гневаться и обязательно даст вам пару дельных советов на дорожку, да еще напомнит о забытых предметах.

2. Есть и еще одно объяснение приметы "присесть на дорожку" - более практическое. Наши предки в течение многих веков обязательно читали молитву перед дальним путешествием, чтобы обеспечить себе покровительство высших сил. С торжеством революции, пропагандой атеизма и гонениями на Церковь эта традиция "ушла в подполье". Верующие люди продолжали молиться перед дорогой, но делали это "про себя", чтобы не привлекать излишнего внимания, а молодое поколение, воспитанное на других идеалах, запомнило лишь внешнюю сторону ритуала, продолжая его неукоснительно соблюдать.

3. Традиция сидеть перед путешествием имеет еще и древние языческие корни. Именно таким образом наши предки пытались "обвести вокруг пальца" нечистую силу, которая любит увязаться за путником и устроит ему разные неприятности по пути к цели. Непринужденные посиделки призваны создать видимость того, что никто никуда не собирается и обмануть бдительные темные силы, которые уже не успеют пристать к уходящему.

4. Необходимость посидеть перед дорогой навеяна еще и поверьем о нежелательности возвращения. Люди вполне справедливо считают, что лучше уж потратить минуту-другую на сосредоточенные размышления перед выходом из дома, чем подвергаться в пути неведомой опасности из-за внезапного возвращения за забытой вещью. Если все же вам пришлось вернуться, то не забудьте перед тем, как вновь выйти за дверь, посидеть несколько мгновений или взглянуть на себя в зеркало.

Источник: https://from-ua.com