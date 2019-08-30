Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее

30.08.2019 19:29

Они видят вещие сны, а некоторые из них даже могут предсказывать будущее, пишет brainum.

В зодиакальном круге есть несколько знаков, из которых получились бы идеальные маги, хироманты или прорицатели, настолько сильна у них интуиция.

Эти люди тонко чувствуют взаимосвязь между событиями и явлениями, умеют вовремя сделать правильный вывод о грядущих событиях.

Представителей этих знаков Вселенная наградила настоящим даром предвидения.

Не осознавая своего дара, человек может игнорировать сообщения и предупреждения единого информационного поля.

Те же люди, которые дорожат своим даром, берегут его, не используют его во зло, могут принести большую пользу как себе, так и окружающим.

Таким людям может открыться не только дар предвидения, но и возможность исцелять: снимать боль, усталость, раздражительность.

Человек сможет выбирать, каким образом он, если захочет, будет помогать людям.

Кому-то открывают свои свойства травы, кому-то минералы.

Тельцы с детства видят вещие сны. Детям никто не верит, поэтому они замыкаются в себе, а их дар, между тем, постепенно развивается.

Со временем у представителей знака открывается настоящий талант к гаданиям и предсказаниям.

Некоторые из них выбирают карты таро, другие - ведические руны.

У многих Тельцов есть способность видеть ауру человека и по ней определять его ближайшее будущее.

Представители знака берегут свой дар и стараются аккуратно пользоваться им.

Рак – самый интуитивный знак зодиакального круга. Информация сама приходит к представителям знака из самых неожиданных источников.

Бесполезно что-то утаивать от Рака – он все равно узнает и будет разочарован, что пришлось тратить время на раскрытие обмана.

Представители знака всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу, поскольку уже не раз убедились, что он плохого не посоветует.

Близнецы очень чувствительны к любой информации и, если сосредоточатся, то вполне смогут профессионально предсказывать будущее.

Вселенная посылает представителям знака вещие сны в виде четких картинок из будущего.

Если Близнецам удается запомнить явленную во сне картинку, они получают конкретное представление о своем будущем, либо о будущем своих близких.

В силу своей бурной активности Близнецы даром предвидения практически не пользуются и не развивают его.