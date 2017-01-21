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Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы
Болит голова, начинается озноб, дискомфорт во всем теле… Всем знакомы эти первые признаки заболевания. Но что делать, если именно сейчас заболеть никак нельзя.
Прежде всего надо оценить ситуацию: это грипп или ОРВИ? В первом случае недомогание развивается стремительно, буквально за несколько часов после контакта с инфекцией: резко повышается температура (может до 40 градусов), болит голова, может появиться ощущение дискомфорта в глазных яблоках, боль в мышцах, тошнота и рвота.
Для гриппа характерно отсутствие насморка и кашля на начальном этапе. При подозрении на грипп, врачи категорически рекомендуют «сдаться» сразу — оставаться дома и вызывать доктора. Иначе чревато осложнениями, опасными для жизни.
Если же речь идет об ОРВИ, то можно побороться самостоятельно. Первые признаки этого заболевания — першение в горле, насморк и кашель, а также рост температуры. Поэтому в первую очередь нужно устроить «атаку» на все очаги, которые разжигают заболевание в организме.
5 шагов, как быстро встать на ноги при начинающейся простуде
Шаг первый — избавляемся от насморка.
Нужно начать промывать нос слабым раствором соли или настоем ромашки, это процедура не даст вирусу укрепиться в слизистой оболочке и проникнуть глубже. Постарайтесь создать в помещении подходящий микроклимат — включите увлажнитель или поставьте сосуды с водой у батарей, чтобы воздух не был слишком сухим и не нагревался выше 22 градусов. Почаще проветривайте, чтобы инфекция не распространялась. Помогут капли для носа или аэрозоль с морской водой.
Шаг второй — лечим горло.
Периодически полощите горло раствором фурацилина или отваров ромашки, или же следующим раствором: 1 ч. л. соли, 1 ч.л. соды и 3-5 капель йода. Купите таблетки или пастилки для рассасывания, или спрей. На шею — теплый шарф.
Шаг третий — справляемся с кашлем.
Проверенное средство – ингаляция с эфирными маслами эвкалипта, пихты и чайного дерева. Или — с лекарственными травами, такими как шалфей, зверобой и подорожник. Теплое питье — травяные чаи с медом или просто вода.
Шаг четвертый — поддерживаем иммунитет.
Если температура не превышает 38,5 градуса, то не стоит принимать жаропонижающее. Это значит, что организм изо всех сил борется с инфекцией. Помочь ему в этом можно усиленной дозой витамина С — в таблетках, или в цитрусовых, или, например, в экстракте грейпфрута.
Шаг пятый — отдых для организма.
Предприняв эти меры, следует дать себе возможность набраться сил. Лучше воздержаться от тяжелой еды, больше пейте (морсы, чаи или вода), ложитесь в постель и попробуйте заснуть.
Все эти меры помешают быстрому развитию простуды, и мобилизуют организм. Через некоторое время вы почувствуете себя лучше. Но после этого — обязательно завершите начатое лечение, чтобы простуда не пошла глубже.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, грипп, лечение, ОРВИ, профилактика
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