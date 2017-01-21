Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы

21.01.2017 20:08

Болит голова, начинается озноб, дискомфорт во всем теле… Всем знакомы эти первые признаки заболевания. Но что делать, если именно сейчас заболеть никак нельзя.

Прежде всего надо оценить ситуацию: это грипп или ОРВИ? В первом случае недомогание развивается стремительно, буквально за несколько часов после контакта с инфекцией: резко повышается температура (может до 40 градусов), болит голова, может появиться ощущение дискомфорта в глазных яблоках, боль в мышцах, тошнота и рвота.

Для гриппа характерно отсутствие насморка и кашля на начальном этапе. При подозрении на грипп, врачи категорически рекомендуют «сдаться» сразу — оставаться дома и вызывать доктора. Иначе чревато осложнениями, опасными для жизни.

Если же речь идет об ОРВИ, то можно побороться самостоятельно. Первые признаки этого заболевания — першение в горле, насморк и кашель, а также рост температуры. Поэтому в первую очередь нужно устроить «атаку» на все очаги, которые разжигают заболевание в организме.

5 шагов, как быстро встать на ноги при начинающейся простуде

Шаг первый — избавляемся от насморка.

Нужно начать промывать нос слабым раствором соли или настоем ромашки, это процедура не даст вирусу укрепиться в слизистой оболочке и проникнуть глубже. Постарайтесь создать в помещении подходящий микроклимат — включите увлажнитель или поставьте сосуды с водой у батарей, чтобы воздух не был слишком сухим и не нагревался выше 22 градусов. Почаще проветривайте, чтобы инфекция не распространялась. Помогут капли для носа или аэрозоль с морской водой.

Шаг второй — лечим горло.

Периодически полощите горло раствором фурацилина или отваров ромашки, или же следующим раствором: 1 ч. л. соли, 1 ч.л. соды и 3-5 капель йода. Купите таблетки или пастилки для рассасывания, или спрей. На шею — теплый шарф.

Шаг третий — справляемся с кашлем.

Проверенное средство – ингаляция с эфирными маслами эвкалипта, пихты и чайного дерева. Или — с лекарственными травами, такими как шалфей, зверобой и подорожник. Теплое питье — травяные чаи с медом или просто вода.

Шаг четвертый — поддерживаем иммунитет.

Если температура не превышает 38,5 градуса, то не стоит принимать жаропонижающее. Это значит, что организм изо всех сил борется с инфекцией. Помочь ему в этом можно усиленной дозой витамина С — в таблетках, или в цитрусовых, или, например, в экстракте грейпфрута.

Шаг пятый — отдых для организма.

Предприняв эти меры, следует дать себе возможность набраться сил. Лучше воздержаться от тяжелой еды, больше пейте (морсы, чаи или вода), ложитесь в постель и попробуйте заснуть.



Все эти меры помешают быстрому развитию простуды, и мобилизуют организм. Через некоторое время вы почувствуете себя лучше. Но после этого — обязательно завершите начатое лечение, чтобы простуда не пошла глубже.







