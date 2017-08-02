8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас

02.08.2017 16:35

Все мы понимаем, что вредно переходить улицу, не посмотрев перед этим по сторонам, или глотать химикаты, которые у людей обычно стоят под кухонной раковиной. Тем не менее, есть ещё много вещей, на первый взгляд довольно безобидных, но, тем не менее, несущих нам явный вред. Многие из них мы можем делать постоянно.

Просыпаться по будильнику

Многие люди каждое утро просыпаются по будильнику, чтобы успеть на работу или учёбу, а в выходные высыпаются за всю неделю. Нарушение природных циркадных ритмов делает человека слабее и увеличивает риск ожирения.

Резкое пробуждение вредит ещё и сердцу. При подъёме по будильнику повышается кровяное давление, а вы сами мгновенно оказываетесь в «состоянии боевой готовности», что для организма не слишком хорошо.

Если вам действительно нужно проснуться пораньше, а рано лечь спать по каким-то причинам невозможно, то для поддержания хорошего здоровья полезнее хотя бы найти способ просыпаться постепенно.

Носить вьетнамки

Вьетнамки - очень популярная летняя обувь, в основном потому, что они удобны, пропускают воздух и, как правило, дёшевы. Горькая правда состоит в том, что вьетнамки «убивают» ноги.

Для начала, ремешки вьетнамок обычно проходят между пальцами ног, что может стать причиной возникновения болезненных волдырей и порезов. Но больше всего врачей беспокоит то, что во время ходьбы вьетнамки не обеспечивают ногам должную поддержку.

Вьетнамки по большей части представляют собой обыкновенный кусок резины в форме ступни плюс несколько ремешков, чтобы держаться на ногах. Такая обувь не гнётся в нужных местах, а самые дешёвые модели не гнутся вообще.

Положение, которое ногам приходится принимать во время ходьбы, чтобы вьетнамки не слетели, тоже не слишком полезно: ортопеды предупреждают, что постоянное ношение вьетнамок плохо влияет на осанку, так что такая обувь в конечном счёте может привести к различным болям в суставах и другим проблемам, связанным с этим.

Это, конечно, не значит, что вы должны навсегда отказаться от вьетнамок или шлёпанцев, но эксперты говорят, что носить их стоит в специфических ситуациях, даже в летнее время лучше предпочесть нормальную обувь.

Сидеть

Если вы сейчас читаете эту статью, то, скорее всего, сидите. Более того, многие из вас, вероятно, проводят большую часть дня сидя. Недавнее исследование показало, что люди, которые сидят минимум по 23 часа в неделю, более подвержены болезням сердца. Все части тела должны постоянно использоваться, чтобы оставаться здоровыми: чем больше времени вы неактивны, тем хуже для вашего сердца.

Часто принимать душ

Многие люди моются каждый день, иногда по нескольку раз - в современном обществе бытует мнение, что это полезно. Конечно, мы не имеем в виду, что мыться нельзя вообще, но современная наука показала, что частое намыливание тела и обливание его водой не слишком хорошо для организма.

На теле живут не только «плохие» бактерии, но и «хорошие», которые телу нужны - необходимые коже естественные смазки, но от частого мытья может появиться сухость, а затем экзема.

Кстати, шампунь для волос тоже не слишком полезен. Эксперты полагают, что душ должен быть напрямую связан с физической активностью - иными словами, мыться следует, потому что вам это нужно, а не потому, что вы привыкли делать это в определённое время.

Носить рюкзак

Целые поколения школьников носят в школу учебники и школьные принадлежности в рюкзаке. Многие дети надевают рюкзак в детским саду и, фигурально выражаясь, не снимают до окончания школы.

К сожалению, это может объяснить, почему у столь многих людей появляются хронические проблемы со спиной в молодом возрасте.

Смягчить ущерб можно, даже если отказаться от рюкзака проблематично. Идеальное положение рюкзака - на пять сантиметров выше талии, а все ремни должны быть затянуты надлежащим образом. Кроме того, детям рекомендуется носить в рюкзаке только то, что действительно необходимо.

Носить дешёвые солнцезащитные очки

Офтальмологи считают, что дешёвые очки от ультрафиолетового излучения не защищают - с тем же успехом их можно не носить вообще.

Как правило, когда вы смотрите на яркий свет, глаза сощуриваются, чтобы защититься, а если вы в очках, то глаза открываются и позволяют свету воздействовать на них. Дешёвые очки не имеют нормального защитного покрытия, а, значит, не только не предохраняют от солнечных лучей, но и позволяют им беспрепятственно воздействовать на глаза.

Зажигать свечи

Долгое время свечи были необходимы, поскольку электричества у людей не было. Когда появились лампочки, пришла мода использовать свечи для создания романтической атмосферы и ароматерапии.

Тревожным фактом является то, что свечи на основе парафина выделяют токсичные газы - например, бензол.

Есть рис

Идея о том, что рис может быть вреден, на первый взгляд кажется абсурдной. Источник проблемы находится на молекулярном уровне: вреден не сам рис, а пестициды и удобрения, применяемые для его выращивания.

Пару лет назад было проведено исследование на предмет мышьяка в продуктах питания: в рисе и продуктах на его основе содержится особо высокий уровень неорганического и органического мышьяка - целый коктейль из токсинов. При этом выяснилось, что в коричневом рисе мышьяка ещё больше, чем в белом. По словам экспертов, детям и беременным женщинам следует быть особенно осторожными, но даже здоровым взрослым следует есть не больше одной миски риса в неделю.