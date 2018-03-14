Все рубрики раздела
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной
Весенний авитаминоз и ослабление иммунитета можно предотвратить с помощью определенных продуктов.
В марте погода обычно переменчивая, от чего риск простудиться вырастает в несколько раз. Прогнозы погоды могут быть ошибочными и иметь серьезные различия с реальностью, поэтому остается надеяться только на собственную иммунную систему, которая должна защитить от переохлаждения, а также витающих в воздухе вирусов.
Медики советуют укреплять иммунитет всеми доступными методами. К тому же, организм человека в начале весны испытывает дефицит витаминов, так что прием витаминных комплексов по рекомендации врача или же регулярное употребление полезных продуктов - как раз то, что нужно в этот период.
Эти продукты стимулируют иммунную систему, за счет чего она производит больше защитных клеток, нежели обычно:
Цитрусовые фрукты. Всем известно, что в цитрусовых много витамина С, а он - наиболее полезен для иммунитета, поэтому медики рекомендуют есть эти фрукты круглый год.
Мед. Все продукты пчеловодства обладают целым перечнем полезных свойств, а одними из главных можно назвать - антибактериальные, противовирусные, антисептические, антиоксидантные. Так что для крепкого иммунитета мед просто обязан присутствовать в рационе питания.
Чеснок и лук. С раннего детства мы знаем, что лук и чеснок, благодаря фитонцидам, буквально истребляют вредоносных микроорганизмов, встречающихся на их пути. Конечно, детей практически невозможно заставить есть эти продукты, но взрослые должны понимать, что это мега-полезное и самое главное - дешевое противопростудное средство.
Вода. Многие игнорируют рекомендации медиков, относящихся употребления большого количества воды, а зря, ведь она очищает организм, в том числе и от вирусов, и от токсинов. Весной, чтобы помочь своей иммунной системе, нужно пить 1,5-2 литра воды в день.
Сезонные овощи и фрукты красного цвета. Во-первых, они - мощные природные антиоксиданты. Во-вторых, круто очищают организм от токсинов и патогенных бактерий. В-третьих, улучшают кровообращение, за счет чего усиливают защитные функции организма.
Орехи. В них содержатся Омега-3 жирные кислоты, растительные белки, минеральные вещества, благодаря которым очищаются кровеносные сосуды, укрепляется иммунитет, восстанавливаются силы, укрепляется сердце и органы дыхания, поэтому весной без орехов в рационе совсем не обойтись.
Рыба и морепродукты. В этих продуктах самое полезное вещество Омега-3, благодаря которому сосуды становятся эластичными, а клетки и ткани организма в буквальном смысле слова омолаживаются. Плюс ко всему, жирные кислоты активно борются со свободными радикалами и не позволяют засорять организм изнутри.
Зелень. Абсолютно вся зелень доступна нам в любое время года, так как выращивать ее можно даже на подоконнике у себя в кухне. В любой зелени содержатся витамины А, С, К, группы В, РР и Е, калий, магний фосфор - те вещества, которые так необходимы человеческому организму, да и не только в период межсезонья.
Сухофрукты. Помимо того, что сухофруктами можно заменить любые сладости, они еще и содержат в себе железо, а также много других полезных веществ, которые улучшают состав крови и способствуют укреплению иммунитета.
Желательно исключить из рациона вредные продукты и блюда, а также алкоголь, так как они угнетают работу иммунной системы и человек автоматически попадает в группу риска простудных заболеваний в весенний период.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, врачи, иммунитет, весна
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- «Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)13:12
- В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено12:32
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код09:50
- Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»08:17
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- Кабмин ужесточил правила для неплательщиков алиментов19:53
- Кремль пытается убедить весь мир в том, что у них не было мотивации убивать Скрипаля19:33
- Пасха и инфляция: как изменятся цены на продукты в Украине19:15
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни18:38
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- Пенсионеры будут платить за проезд – Кабмин утвердил монетизацию льгот17:43
- Порошенко назвал визит Путина в аннексированный Крым провокацией17:23
- Британия высылает из страны два десятка российских дипломатов17:09
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Как развить в себе креативность и творческое мышление09:03
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе