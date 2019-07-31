Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху

31.07.2019 09:45

Стоматологи назвали пять продуктов, которые вредят вашим зубам. И речь пойдет не только о сладостях. Существует масса продуктов, которые уничтожают ваши зубы. Вы можете даже не догадываться что это, и употреблять ежедневно их в ваш рацион питания, пишут Акценты.

Цитрусовые

Вы уверены, что абсолютно все фрукты приносят вашему организму только полезные вещества. Как бы ни так. Цитрусовые фрукты содержат огромное количество лимонной кислоты, а она, весьма негативно влияет на эмаль зубов. Так что обязательно, после приема цитрусовых, прополоскайте рот водой.

Сахар

Естественно, главный вредитель. Все продукты, которые содержат сахар причиняют урон вашим зубкам. Всякие шоколадные конфеты, карамельки, батончики – содержат огромное количество сладкой смерти. Также это относится и к сладким газированным напиткам, различным лимонадам. В газировках много не только сахара, но кислоты, так что с ней нужно быть осторожнее.

Пища с огромным количеством красителя.

Если краска, которая попала вам на одежду очень трудно отстирывается, то представьте, что она может сделать с вашим ртом. Пигмент, который добавляют в пищу отрицательно влияет на всё это. К примеру, краситель в алкоголе влияет на цвет ваших зубов. Также и с кофейными напитками. Красителя много и в ягодах, но там он натуральный. Поэтому после каждого приема этих продуктов необходимо чистить зубы.

Фастфуд

Чипсы, сухарики, различные снеки – не только вредно, но и опасно употреблять ежедневно. Пища высушена, а значит дразнит ваши дёсна и вредит эмали. По возможности удержитесь следующий раз от желания побаловать душу.

Вода

Что? Да, вы правильно прочитали, даже вода может навредить вашим зубам. Но не вся, только та, которая не прошла обработку через фильтр, или не покупная в бутылках.

Лед тоже может навредить, ведь у многих есть привычка его разгрызать, а это вредит зубам. Нужно избавляться от этой привычки навсегда.

Надеемся, что вы правильно поняли суть текста. Не нужно отказываться от всего этого. Но нужно знать меру. А чтобы больше знать о здоровье ваших зубов, нужно раз в пару месяцев посещать стоматолога, и тогда вы будете спокойны за вашу улыбку.

Источник: https://from-ua.com