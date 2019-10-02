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Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники
02.10.2019 10:45
Важно проверять слух раз в год
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трех часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 децибел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news.
Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости».
Кроме того, эксперты советуют реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, наушники
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