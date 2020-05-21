Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020"

21.05.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020"

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, однако три телеканала — из Швейцарии, Дании и Австралии — решили провести свое альтернативное голосование в прямом эфире, сообщает Багнет.
По итогам голосования в Австралии тройка лидеров сформировалась следующим образом: первое место заняла группа из Исландии "Дади ог Гагнамагнид". Вторая строчка досталась российской рейв-группе Little Big, третья — литовскому коллективу The Roop. Аналогично голоса распределились и в Швейцарии. В Дании победителями тоже назвали "Дади ог Гагнаманид".
В качестве альтернативы для выбора победителя рассматривалось и количество просмотров на YouTube. Тут российский коллектив из Петербурга абсолютный лидер — более 97 млн просмотров. На втором месте с 7,5 млн просмотров — группа из Литвы. Замыкает тройку Азербайджан — 5 млн просмотров.



Теги: Евровидение, онлайн, победитель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх